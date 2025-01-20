احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BRAIN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BRAIN.

سعر Brain Frog (BRAIN) المباشر لليوم هو USD 0.01477993 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 147.80K . يتم تحديث سعر BRAIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Brain Frog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.97K - تغيير سعر Brain Frog خلال اليوم هو -51.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر Brain Frog (BRAIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Brain Frog مقابل USD هو $ -0.01567530272477585 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Brain Frog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Brain Frog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Brain Frog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.01567530272477585 -51.46% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Brain Frog (BRAIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Brain Frog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01441421$ 0.01441421 $ 0.01441421 24 ساعة مرتفع $ 0.03060547$ 0.03060547 $ 0.03060547 عالية طوال الوقت $ 0.322994$ 0.322994 $ 0.322994 تغير السعر (1 ساعة) -2.07% تغير السعر (1يوم) -51.46% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Brain Frog (BRAIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: