توكنوميكس Brain Frog (BRAIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Brain Frog (BRAIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Brain Frog (BRAIN) Where Artificial Intelligence meets memes. Research, create and innovate - all in one place with $BRAIN $BRAIN introduces a multi-functional AI bot, empowering users with intelligence and creative tools like never before The fusion of AI brilliance and meme culture. $BRAIN is more than a token—it’s the neural link connecting humor, innovation, and decentralization, built on Ethereum and powered by its community. الموقع الرسمي: https://brain-frog.io/ اشتر BRAIN الآن!

توكنوميكس Brain Frog (BRAIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Brain Frog (BRAIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 31.10K $ 31.10K $ 31.10K إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 31.10K $ 31.10K $ 31.10K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.322994 $ 0.322994 $ 0.322994 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00070343 $ 0.00070343 $ 0.00070343 السعر الحالي: $ 0.00310788 $ 0.00310788 $ 0.00310788 معرفة المزيد عن سعر Brain Frog (BRAIN)

توكنوميكس Brain Frog (BRAIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Brain Frog (BRAIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BRAIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BRAIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BRAIN، استكشف السعر المباشر لتوكن BRAIN!

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