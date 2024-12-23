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سعر BoxBet (BXBT) المباشر لليوم هو USD 0.067646 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.32M . يتم تحديث سعر BXBT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BoxBet الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.64K - تغيير سعر BoxBet خلال اليوم هو -2.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 78.58M

أداء سعر BoxBet (BXBT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BoxBet مقابل USD هو $ -0.00203412758984003 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BoxBet مقابل USD هو $ -0.0051560592 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BoxBet مقابل USD هو $ +0.0214616270 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BoxBet مقابل USD هو $ +0.02220981368361041 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00203412758984003 -2.91% 30 يوم $ -0.0051560592 -7.62% 60 يوم $ +0.0214616270 +31.73% 90 يوم $ +0.02220981368361041 +48.88%

تحليل سعر BoxBet (BXBT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BoxBet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.066819$ 0.066819 $ 0.066819 24 ساعة مرتفع $ 0.070988$ 0.070988 $ 0.070988 عالية طوال الوقت $ 0.270894$ 0.270894 $ 0.270894 تغير السعر (1 ساعة) -1.10% تغير السعر (1يوم) -2.91% تغير السعر (7 أيام) -25.01%

معلومات سوق BoxBet (BXBT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: