سعر BoxBet (BXBT)
سعر BoxBet (BXBT) المباشر لليوم هو USD 0.067646. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.32M. يتم تحديث سعر BXBT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BoxBet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.64K
- تغيير سعر BoxBet خلال اليوم هو -2.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 78.58M
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خلال اليوم، كان سعر BoxBet مقابل USD هو $ -0.00203412758984003 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BoxBet مقابل USD هو $ -0.0051560592 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BoxBet مقابل USD هو $ +0.0214616270 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BoxBet مقابل USD هو $ +0.02220981368361041 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00203412758984003
|-2.91%
|30 يوم
|$ -0.0051560592
|-7.62%
|60 يوم
|$ +0.0214616270
|+31.73%
|90 يوم
|$ +0.02220981368361041
|+48.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BoxBet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.10%
-2.91%
-25.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BoxBet, a decentralized betting bot on Telegram, blends elements from Unibot and stake.com to create a unique, community-driven sports betting space. Central to its design is the BXBT token, functioning as a governance tool while maintaining a deflationary nature through a buy-and-burn approach. Specifically, 30% of projected revenue is dedicated to monthly buy-backs and burns of $BXBT, reinforcing user influence and the project's sustainable growth. Currently in live beta, BoxBet prioritizes user engagement and collective evolution in its development journey.
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