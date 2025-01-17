سعر BOTIFY (BOTIFY)
سعر BOTIFY (BOTIFY) المباشر لليوم هو USD 0.02588526. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.89M. يتم تحديث سعر BOTIFY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BOTIFY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.69M
- تغيير سعر BOTIFY خلال اليوم هو +30.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر BOTIFY مقابل USD هو $ +0.00606811 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BOTIFY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BOTIFY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BOTIFY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00606811
|+30.62%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BOTIFY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.68%
+30.62%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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