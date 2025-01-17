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سعر BOTIFY (BOTIFY) المباشر لليوم هو USD 0.02588526 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.89M . يتم تحديث سعر BOTIFY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BOTIFY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.69M - تغيير سعر BOTIFY خلال اليوم هو +30.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر BOTIFY (BOTIFY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BOTIFY مقابل USD هو $ +0.00606811 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BOTIFY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BOTIFY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BOTIFY مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00606811 +30.62% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BOTIFY (BOTIFY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BOTIFY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01981715$ 0.01981715 $ 0.01981715 24 ساعة مرتفع $ 0.0290467$ 0.0290467 $ 0.0290467 عالية طوال الوقت $ 0.0290467$ 0.0290467 $ 0.0290467 تغير السعر (1 ساعة) -0.68% تغير السعر (1يوم) +30.62% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق BOTIFY (BOTIFY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: