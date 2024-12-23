سعر Booshi (BOOSHI)
سعر Booshi (BOOSHI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.14M. يتم تحديث سعر BOOSHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Booshi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.09
- تغيير سعر Booshi خلال اليوم هو -1.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Booshi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Booshi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Booshi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Booshi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.51%
|30 يوم
|$ 0
|-33.64%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Booshi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.92%
-1.51%
-22.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Booshi is a unique memecoin with its own ecosystem, combining the playful energy of a Shiba Inu with a ghostly twist! Built on the Base network, Booshi is backed by a passionate community and an experienced team. $Booshi opens the doors to Booshi Survivors, a survivors 2d game available for mobile and browser where users can mint NFTs and level them up, participating in tournaments with weekly and monthly prizes!
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