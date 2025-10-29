معلومات سعر Boopa (BOOPA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01075817$ 0.01075817 $ 0.01075817 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.00% تغير السعر (1يوم) -5.81% تغير السعر (7 أيام) -25.19% تغير السعر (7 أيام) -25.19%

سعر Boopa (BOOPA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BOOPA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBOOPA على الإطلاق هو $ 0.01075817، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BOOPA +1.00% على مدار الساعة الماضية، -5.81% على مدار 24 ساعة، و -25.19% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Boopa (BOOPA)

القيمة السوقية $ 61.26K$ 61.26K $ 61.26K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 61.26K$ 61.26K $ 61.26K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Boopa هي $ 61.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BOOPA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 61.26K.