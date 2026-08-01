سعر BONG اليوم

السعر المباشر لمشروع BONG (BONG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BONG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BONG.

يحتل BONG حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 62,575، مع عرض متداول قدره 961.62M BONG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BONG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00145222، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BONG بمقدار +0.07% خلال الساعة الماضية و+1.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BONG (BONG)

القيمة السوقية $ 62.58K$ 62.58K $ 62.58K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 62.58K$ 62.58K $ 62.58K إمداد دورة التداول 961.62M 961.62M 961.62M إجمالي العرض 961,621,636.389361 961,621,636.389361 961,621,636.389361

القيمة السوقية الحالية لـ BONG هي $ 62.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BONG يبلغ 961.62M، مع إجمالي عرض 961621636.389361. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 62.58K.