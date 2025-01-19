سعر BoltAI (BOLTAI)
سعر BoltAI (BOLTAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 541.13K. يتم تحديث سعر BOLTAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BoltAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 352.22K
- تغيير سعر BoltAI خلال اليوم هو -30.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر BoltAI مقابل USD هو $ -0.000238795157989912 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BoltAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BoltAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BoltAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000238795157989912
|-30.61%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BoltAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.23%
-30.61%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BoltAI is a revolutionary AI platform created to redefine the way content is generated, offering an unparalleled suite of tools for creativity. Users can generate stunning images, high-quality videos, and unique music effortlessly. BoltAI also introduces advanced features like virtual try-on for clothes, seamless face swapping, and instant image colorization, making it a one-of-a-kind platform. The project’s mission is to democratize cutting-edge AI technology, providing users with free, easy-to-use tools that empower them to turn their creative visions into reality. Designed for accessibility and innovation, BoltAI ensures that individuals and businesses alike can harness the power of AI to transform their ideas into impactful creations.
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