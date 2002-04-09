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سعر Bolt (BOLT) المباشر لليوم هو USD 0.00127975 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.28M . يتم تحديث سعر BOLT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bolt الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.59K - تغيير سعر Bolt خلال اليوم هو -14.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.00M

أداء سعر Bolt (BOLT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bolt مقابل USD هو $ -0.000220100537784227 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bolt مقابل USD هو $ -0.0001172476 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bolt مقابل USD هو $ -0.0002630924 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bolt مقابل USD هو $ -0.00176356047411274 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000220100537784227 -14.67% 30 يوم $ -0.0001172476 -9.16% 60 يوم $ -0.0002630924 -20.55% 90 يوم $ -0.00176356047411274 -57.94%

تحليل سعر Bolt (BOLT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bolt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00120943$ 0.00120943 $ 0.00120943 24 ساعة مرتفع $ 0.00151478$ 0.00151478 $ 0.00151478 عالية طوال الوقت $ 0.04071407$ 0.04071407 $ 0.04071407 تغير السعر (1 ساعة) +1.71% تغير السعر (1يوم) -14.67% تغير السعر (7 أيام) +4.78%

معلومات سوق Bolt (BOLT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: