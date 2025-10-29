معلومات سعر BNPL Pay (BNPL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0191421 $ 0.0191421 $ 0.0191421 24 ساعة منخفض $ 0.019998 $ 0.019998 $ 0.019998 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0191421$ 0.0191421 $ 0.0191421 24 ساعة مرتفع $ 0.019998$ 0.019998 $ 0.019998 عالية طوال الوقت $ 0.02142149$ 0.02142149 $ 0.02142149 أدنى سعر $ 0.01869246$ 0.01869246 $ 0.01869246 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +3.53% تغير السعر (7 أيام) -3.55% تغير السعر (7 أيام) -3.55%

سعر BNPL Pay (BNPL) في الوقت الحقيقي هو $0.01999603. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BNPL بين أدنى سعر $ 0.0191421 وأعلى سعر $ 0.019998، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBNPL على الإطلاق هو $ 0.02142149، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01869246.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BNPL -0.00% على مدار الساعة الماضية، +3.53% على مدار 24 ساعة، و -3.55% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BNPL Pay (BNPL)

القيمة السوقية $ 89.82K$ 89.82K $ 89.82K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.00M$ 20.00M $ 20.00M إمداد دورة التداول 4.49M 4.49M 4.49M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BNPL Pay هي $ 89.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BNPL يبلغ 4.49M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.00M.