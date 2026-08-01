سعر BNBXBT اليوم

السعر المباشر لمشروع BNBXBT (BNBXBT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BNBXBT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BNBXBT.

يحتل BNBXBT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 87,866، مع عرض متداول قدره 1.00B BNBXBT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BNBXBT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00917015، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BNBXBT بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-2.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BNBXBT (BNBXBT)

القيمة السوقية $ 87.87K$ 87.87K $ 87.87K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 87.87K$ 87.87K $ 87.87K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BNBXBT هي $ 87.87K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BNBXBT يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 87.87K.