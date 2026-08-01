سعر BNB SUPER CYCLE اليوم

السعر المباشر لمشروع BNB SUPER CYCLE (BSC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BSC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BSC.

يحتل BNB SUPER CYCLE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,316.61، مع عرض متداول قدره 1.00B BSC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BSC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BSC بمقدار +0.07% خلال الساعة الماضية و+9.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BNB SUPER CYCLE (BSC)

القيمة السوقية $ 19.32K$ 19.32K $ 19.32K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.32K$ 19.32K $ 19.32K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BNB SUPER CYCLE هي $ 19.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BSC يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.32K.