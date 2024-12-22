سعر BMX (BMX)
سعر BMX (BMX) المباشر لليوم هو USD 5.07. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.04M. يتم تحديث سعر BMX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BMX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 274.43K
- تغيير سعر BMX خلال اليوم هو +1.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.76M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BMX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BMX.
خلال اليوم، كان سعر BMX مقابل USD هو $ +0.08015 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BMX مقابل USD هو $ +0.1598459460 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BMX مقابل USD هو $ +1.9286680530 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BMX مقابل USD هو $ +4.2833752480556015 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.08015
|+1.61%
|30 يوم
|$ +0.1598459460
|+3.15%
|60 يوم
|$ +1.9286680530
|+38.04%
|90 يوم
|$ +4.2833752480556015
|+544.53%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BMX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.56%
+1.61%
+17.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? BMX by Morphex is a spot and margin DEX on Base, focusing on capital efficiency for liquidity providers. What makes your project unique? Our leading product, wBLT, is an auto-compounding wrapper for BLT - BMX Liquidity Token, or the market-making liquidity for the platform. With wBLT, users are able to open up new opportunities, such as LPing with our governance token BMX for further rewards or using it as collateral to borrow against. History of your project. Originally launched as Morpheus Swap in 2021 on Fantom, the protocol has evolved into a DEX that offers spot and margin trading on 3 different chains, with BMX also having unique features in tokenomics. What’s next for your project? Scaling users and liquidity on Base, as well as increasing adoption of wBLT through external integrations. What can your token be used for? BMX can be used for governance and to receive rewards through the BMX-wBLT LP.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BMX إلى AUD
A$8.0613
|1 BMX إلى GBP
￡4.0053
|1 BMX إلى EUR
€4.8165
|1 BMX إلى USD
$5.07
|1 BMX إلى MYR
RM22.815
|1 BMX إلى TRY
₺177.8049
|1 BMX إلى JPY
¥793.1508
|1 BMX إلى RUB
₽521.1453
|1 BMX إلى INR
₹430.6458
|1 BMX إلى IDR
Rp81,774.1821
|1 BMX إلى PHP
₱298.2681
|1 BMX إلى EGP
￡E.257.9616
|1 BMX إلى BRL
R$30.8256
|1 BMX إلى CAD
C$7.2501
|1 BMX إلى BDT
৳603.3807
|1 BMX إلى NGN
₦7,836.1413
|1 BMX إلى UAH
₴211.7739
|1 BMX إلى VES
Bs258.57
|1 BMX إلى PKR
Rs1,405.5561
|1 BMX إلى KZT
₸2,651.6607
|1 BMX إلى THB
฿173.394
|1 BMX إلى TWD
NT$165.4341
|1 BMX إلى CHF
Fr4.5123
|1 BMX إلى HKD
HK$39.3939
|1 BMX إلى MAD
.د.م50.8014