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سعر BMX (BMX) المباشر لليوم هو USD 5.07 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.04M . يتم تحديث سعر BMX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BMX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 274.43K - تغيير سعر BMX خلال اليوم هو +1.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.76M

أداء سعر BMX (BMX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BMX مقابل USD هو $ +0.08015 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BMX مقابل USD هو $ +0.1598459460 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BMX مقابل USD هو $ +1.9286680530 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BMX مقابل USD هو $ +4.2833752480556015 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.08015 +1.61% 30 يوم $ +0.1598459460 +3.15% 60 يوم $ +1.9286680530 +38.04% 90 يوم $ +4.2833752480556015 +544.53%

تحليل سعر BMX (BMX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BMX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 4.89$ 4.89 $ 4.89 24 ساعة مرتفع $ 5.56$ 5.56 $ 5.56 عالية طوال الوقت $ 9.4$ 9.4 $ 9.4 تغير السعر (1 ساعة) -3.56% تغير السعر (1يوم) +1.61% تغير السعر (7 أيام) +17.54%

معلومات سوق BMX (BMX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: