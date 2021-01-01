توكنوميكس BMX (BMX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BMX (BMX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BMX (BMX) What is the project about? BMX by Morphex is a spot and margin DEX on Base, focusing on capital efficiency for liquidity providers. What makes your project unique? Our leading product, wBLT, is an auto-compounding wrapper for BLT - BMX Liquidity Token, or the market-making liquidity for the platform. With wBLT, users are able to open up new opportunities, such as LPing with our governance token BMX for further rewards or using it as collateral to borrow against. History of your project. Originally launched as Morpheus Swap in 2021 on Fantom, the protocol has evolved into a DEX that offers spot and margin trading on 3 different chains, with BMX also having unique features in tokenomics. What’s next for your project? Scaling users and liquidity on Base, as well as increasing adoption of wBLT through external integrations. What can your token be used for? BMX can be used for governance and to receive rewards through the BMX-wBLT LP. الموقع الرسمي: https://bmx.trade/ اشتر BMX الآن!

توكنوميكس BMX (BMX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BMX (BMX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 15.55M $ 15.55M $ 15.55M إجمالي العرض: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M العرض المتداول: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 15.55M $ 15.55M $ 15.55M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 15.37 $ 15.37 $ 15.37 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.26035 $ 0.26035 $ 0.26035 السعر الحالي: $ 5.66 $ 5.66 $ 5.66 معرفة المزيد عن سعر BMX (BMX)

توكنوميكس BMX (BMX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BMX (BMX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BMX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BMX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BMX، استكشف السعر المباشر لتوكن BMX!

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