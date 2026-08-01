سعر Blue Agent اليوم

السعر المباشر لمشروع Blue Agent (BLUEAGENT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.48% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BLUEAGENT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BLUEAGENT.

يحتل Blue Agent حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 33,509، مع عرض متداول قدره 100.00B BLUEAGENT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BLUEAGENT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BLUEAGENT بمقدار +0.11% خلال الساعة الماضية و-0.44% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Blue Agent (BLUEAGENT)

القيمة السوقية $ 33.51K$ 33.51K $ 33.51K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 33.51K$ 33.51K $ 33.51K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ Blue Agent هي $ 33.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BLUEAGENT يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33.51K.