سعر Bloom Terminal اليوم

السعر المباشر لمشروع Bloom Terminal (BLOOM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 33.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BLOOM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BLOOM.

يحتل Bloom Terminal حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 36,686، مع عرض متداول قدره 85.50M BLOOM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BLOOM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0090223، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BLOOM بمقدار -19.28% خلال الساعة الماضية و-25.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 15.67K.

معلومات سوق Bloom Terminal (BLOOM)

القيمة السوقية $ 36.69K$ 36.69K $ 36.69K الحجم (24 ساعة) $ 15.67K$ 15.67K $ 15.67K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 37.63K$ 37.63K $ 37.63K إمداد دورة التداول 85.50M 85.50M 85.50M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bloom Terminal هي $ 36.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 15.67K. العرض المتداول لـ BLOOM يبلغ 85.50M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.63K.