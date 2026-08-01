سعر Bloom Terminal (BLOOM)
السعر المباشر لمشروع Bloom Terminal (BLOOM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 33.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BLOOM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BLOOM.
يحتل Bloom Terminal حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 36,686، مع عرض متداول قدره 85.50M BLOOM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BLOOM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0090223، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.
على المدى القصير، تحرك BLOOM بمقدار -19.28% خلال الساعة الماضية و-25.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 15.67K.
القيمة السوقية الحالية لـ Bloom Terminal هي $ 36.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 15.67K. العرض المتداول لـ BLOOM يبلغ 85.50M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.63K.
-19.28%
+33.13%
-25.91%
-25.91%
خلال اليوم، كان سعر Bloom Terminal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bloom Terminal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bloom Terminal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bloom Terminal مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+33.13%
|30 يوم
|$ 0
|-76.84%
|60 يوم
|$ 0
|-83.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Bloom Terminal نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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ما هو السعر الحالي لـ Bloom Terminal؟
يبلغ سعر Bloom Terminal $، ويشهد تغيّرًا بنسبة 33.12% اليوم.
ما مدى سرعة نمو مجتمع BLOOM؟
يوجد حاليًا -- من المحتفظين، وغالبًا ما تشير الزيادة في هذا العدد إلى ارتفاع معدل التبني، وتوسع المجتمعات، وتفاعل أكبر في الشبكة.
كيف يؤثر الطلب على سعر Bloom Terminal؟
يتأثر الطلب بحالات الاستخدام والظروف السوقية ومشاعر المستثمرين ودوره في قطاع Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem. يمكن أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى تسريع حركة الأسعار خلال فترات ارتفاع حجم التداول.
ما هو حجم تداول BLOOM اليوم؟
بلغ حجم التداول $--، مما يدل على مشاركة نشطة وسيولة سوقية صحية.
كيف يقارن BLOOM بأدائه التاريخي؟
يبلغ سعره الأعلى على الإطلاق (ATH) $0.0090223، ويبلغ سعره الأدنى على الإطلاق (ATL) $، مما يوفر سياقًا حول دورات الأداء السابقة.
كم عدد الرموز المميزة المتداولة؟
هناك 85500000.0 رمز مميز متداول، مما يؤثر على توافره ورأس ماله السوقي وتقييمه على المدى الطويل.
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
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|02-10 18:39:21
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