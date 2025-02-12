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سعر Blob Network (BLOB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BLOB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Blob Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 352.17 - تغيير سعر Blob Network خلال اليوم هو +0.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Blob Network (BLOB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Blob Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Blob Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Blob Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Blob Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.88% 30 يوم $ 0 +24.75% 60 يوم $ 0 +23.34% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Blob Network (BLOB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Blob Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.17808$ 0.17808 $ 0.17808 تغير السعر (1 ساعة) +0.36% تغير السعر (1يوم) +0.88% تغير السعر (7 أيام) -8.62%

معلومات سوق Blob Network (BLOB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: