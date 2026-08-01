سعر Blackhole اليوم

السعر المباشر لمشروع Blackhole (BLACK) اليوم هو $ 0.00161287، مع تغير بنسبة 1.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BLACK الحالي إلى USD هو $ 0.00161287 لكل BLACK.

يحتل Blackhole حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 427,357، مع عرض متداول قدره 264.58M BLACK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BLACK بين $ 0.00160657 (أدنى) و$ 0.00164299 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.52، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00160657.

على المدى القصير، تحرك BLACK بمقدار -1.44% خلال الساعة الماضية و-9.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.90K.

معلومات سوق Blackhole (BLACK)

القيمة السوقية $ 427.36K$ 427.36K $ 427.36K الحجم (24 ساعة) $ 5.90K$ 5.90K $ 5.90K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 431.00K$ 431.00K $ 431.00K إمداد دورة التداول 264.58M 264.58M 264.58M إجمالي العرض 266,838,093.2845769 266,838,093.2845769 266,838,093.2845769

القيمة السوقية الحالية لـ Blackhole هي $ 427.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.90K. العرض المتداول لـ BLACK يبلغ 264.58M، مع إجمالي عرض 266838093.2845769. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 431.00K.