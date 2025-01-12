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سعر BITT (BITT) المباشر لليوم هو USD 0.00076722 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.44K . يتم تحديث سعر BITT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BITT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.74 - تغيير سعر BITT خلال اليوم هو +0.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.70M

أداء سعر BITT (BITT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BITT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BITT مقابل USD هو $ -0.0001487892 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BITT مقابل USD هو $ +0.0000166855 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BITT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.84% 30 يوم $ -0.0001487892 -19.39% 60 يوم $ +0.0000166855 +2.17% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BITT (BITT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BITT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00075661$ 0.00075661 $ 0.00075661 24 ساعة مرتفع $ 0.00077446$ 0.00077446 $ 0.00077446 عالية طوال الوقت $ 0.652968$ 0.652968 $ 0.652968 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.84% تغير السعر (7 أيام) +1.35%

معلومات سوق BITT (BITT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: