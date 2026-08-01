سعر Bitsocial اليوم

السعر المباشر لمشروع Bitsocial (BSO) اليوم هو $ 0.00605053، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BSO الحالي إلى USD هو $ 0.00605053 لكل BSO.

يحتل Bitsocial حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,270,610، مع عرض متداول قدره 210.00M BSO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BSO بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0110834، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00526421.

على المدى القصير، تحرك BSO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-5.76% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 30.25.

معلومات سوق Bitsocial (BSO)

القيمة السوقية $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M الحجم (24 ساعة) $ 30.25$ 30.25 $ 30.25 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M إمداد دورة التداول 210.00M 210.00M 210.00M إجمالي العرض 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bitsocial هي $ 1.27M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 30.25. العرض المتداول لـ BSO يبلغ 210.00M، مع إجمالي عرض 210000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.27M.