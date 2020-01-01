شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل

أعلى وسائل التواصل الاجتماعي اللامركزية (deSOC) التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع وسائل التواصل الاجتماعي اللامركزية (deSOC). العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Decentralized Social
Decentralized Social
DESO
$ 1.2
-0.83%
--
-0.83%
$ 12.59M
$ 372.31
2
Bitsocial
Bitsocial
BSO
$ 0.00605053
0.00%
--
-5.63%
$ 1.27M
$ 30.25
3
Spirit Town
Spirit Town
SPIRIT
$ 2.11372E-7
0.00%
+2.10%
+0.15%
$ 21.14K
--
4
AnChat
AnChat
ANCHAT
$ 1.918E-5
+0.79%
-1.80%
-0.31%
$ 14.13K
--

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة وسائل التواصل الاجتماعي اللامركزية (deSOC) ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
وسائل التواصل الاجتماعي اللامركزية (deSOC) تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 4 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $13.89M.
ما هو التوكن وسائل التواصل الاجتماعي اللامركزية (deSOC) الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين وسائل التواصل الاجتماعي اللامركزية (deSOC) التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر SPIRIT أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 2.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة وسائل التواصل الاجتماعي اللامركزية (deSOC) الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 4 وسائل التواصل الاجتماعي اللامركزية (deSOC) التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة وسائل التواصل الاجتماعي اللامركزية (deSOC) الشائعة DESO, BSO, SPIRIT. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة وسائل التواصل الاجتماعي اللامركزية (deSOC) ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة وسائل التواصل الاجتماعي اللامركزية (deSOC) حوالي $13.89M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع وسائل التواصل الاجتماعي اللامركزية (deSOC) ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.