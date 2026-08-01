سعر BitShiba اليوم

السعر المباشر لمشروع BitShiba (SHIBA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SHIBA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SHIBA.

يحتل BitShiba حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 224,009، مع عرض متداول قدره 1,000.00T SHIBA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SHIBA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SHIBA بمقدار -0.36% خلال الساعة الماضية و+1.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BitShiba (SHIBA)

القيمة السوقية $ 224.01K$ 224.01K $ 224.01K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 224.01K$ 224.01K $ 224.01K إمداد دورة التداول 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T إجمالي العرض 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

القيمة السوقية الحالية لـ BitShiba هي $ 224.01K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SHIBA يبلغ 1,000.00T، مع إجمالي عرض 1.0e+15. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 224.01K.