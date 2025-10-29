معلومات سعر Bitrecs (SN122) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.679295 24 ساعة مرتفع $ 0.733268 عالية طوال الوقت $ 0.803673 أدنى سعر $ 0.337554 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) -4.54% تغير السعر (7 أيام) +1.84%

سعر Bitrecs (SN122) في الوقت الحقيقي هو $0.685105. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SN122 بين أدنى سعر $ 0.679295 وأعلى سعر $ 0.733268، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSN122 على الإطلاق هو $ 0.803673، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.337554.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SN122 +0.26% على مدار الساعة الماضية، -4.54% على مدار 24 ساعة، و +1.84% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bitrecs (SN122)

القيمة السوقية $ 188.36K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.33M إمداد دورة التداول 276.05K إجمالي العرض 21,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bitrecs هي $ 188.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SN122 يبلغ 276.05K، مع إجمالي عرض 21000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.33M.