سعر Bitrecs المباشر اليوم هو 0.685105 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SN122 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SN122 بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Bitrecs المباشر اليوم هو 0.685105 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SN122 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SN122 بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن SN122

معلومات سعر SN122

الوثيقة البيضاء لـ SN122

الموقع الرسمي لـ SN122

اقتصاد توكن SN122

توقعات سعر SN122

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Bitrecs

سعر Bitrecs (SN122)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SN122 إلى USD:

$0.686733
$0.686733$0.686733
-4.30%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Bitrecs (SN122) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:29:27 (UTC+8)

معلومات سعر Bitrecs (SN122) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.679295
$ 0.679295$ 0.679295
24 ساعة منخفض
$ 0.733268
$ 0.733268$ 0.733268
24 ساعة مرتفع

$ 0.679295
$ 0.679295$ 0.679295

$ 0.733268
$ 0.733268$ 0.733268

$ 0.803673
$ 0.803673$ 0.803673

$ 0.337554
$ 0.337554$ 0.337554

+0.26%

-4.54%

+1.84%

+1.84%

سعر Bitrecs (SN122) في الوقت الحقيقي هو $0.685105. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SN122 بين أدنى سعر $ 0.679295 وأعلى سعر $ 0.733268، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSN122 على الإطلاق هو $ 0.803673، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.337554.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SN122 +0.26% على مدار الساعة الماضية، -4.54% على مدار 24 ساعة، و +1.84% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bitrecs (SN122)

$ 188.36K
$ 188.36K$ 188.36K

--
----

$ 14.33M
$ 14.33M$ 14.33M

276.05K
276.05K 276.05K

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bitrecs هي $ 188.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SN122 يبلغ 276.05K، مع إجمالي عرض 21000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.33M.

سجل سعر Bitrecs (SN122) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitrecs مقابل USD هو $ -0.032638263693651 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitrecs مقابل USD هو $ +0.2820682791 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitrecs مقابل USD هو $ +0.2626361664 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitrecs مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.032638263693651-4.54%
30 يوم$ +0.2820682791+41.17%
60 يوم$ +0.2626361664+38.34%
90 يوم$ 0--

ما هو Bitrecs ( SN122 )

Bitrecs (subnet 122) is a protocol built on the Bittensor network that powers product recommendations specifically for ecommerce websites. Its primary function is to suggest existing product sets (SKUs) to online shoppers using simple rules like {1, 2, 3} >= {1, 2}, which appear as familiar sections such as "Similar to this" or "You may also like" on product pages.

The network leverages a consortium of large language model (LLM) calls from miners to generate a 'best guess' of what a customer might be interested in. Miners receive queries with shopper context, such as viewed products, cart contents, or browsing history, and use prompting techniques (e.g., "Suggest complementary products to X") to create personalized suggestions. Validators then evaluate these responses based on criteria like relevance, diversity, latency, and potential for increasing conversions, selecting the top recommendations. Feedback loops from real user interactions refine the system over time, improving accuracy and boosting average order value (AOV) for merchants, particularly Shopify store owners.

Bitrecs is entirely opt-in, with a simple plugin that merchants can easily adopt to enable subnet inference for predictions directly on their product pages. This decentralized approach ensures scalable, AI driven recommendations without relying on centralized data silos.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر Bitrecs (USD)

كم ستكون قيمة Bitrecs (SN122) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Bitrecs (SN122) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Bitrecs.

تحقق الآن من توقعات سعر Bitrecs!

عملة SN122 إلى العملات المحلية

توكنوميكس Bitrecs (SN122)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Bitrecs (SN122) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SN122 والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Bitrecs (SN122)

كم يساوي Bitrecs (SN122) اليوم؟
سعر SN122 المباشر في USD هو USD 0.685105، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SN122 إلى USD الحالي؟
سعر SN122 إلى USD الحالي هو $ 0.685105. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Bitrecs ؟
القيمة السوقية لعملة SN122 هي $ 188.36K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SN122؟
العرض المتداول لتوكن SN122 هو 276.05K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SN122؟
حقق SN122 سعرًا قياسيًا قدره 0.803673 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SN122؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.337554 SN122.
ما هو حجم تداول SN122؟
حجم تداول SN122 المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SN122 هذا العام؟
قد يرتفع SN122 هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SN122 لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:29:27 (UTC+8)

تحديثات Bitrecs (SN122) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,040.14
$113,040.14$113,040.14

-1.39%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,997.62
$3,997.62$3,997.62

-2.42%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04178
$0.04178$0.04178

-10.03%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.37
$196.37$196.37

-1.27%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1853
$3.1853$3.1853

-17.42%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,997.62
$3,997.62$3,997.62

-2.42%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,040.14
$113,040.14$113,040.14

-1.39%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.37
$196.37$196.37

-1.27%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6551
$2.6551$2.6551

+0.72%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19426
$0.19426$0.19426

-2.75%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.08550
$0.08550$0.08550

+4,175.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002945
$0.00002945$0.00002945

+353.07%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.231
$2.231$2.231

+197.46%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000407
$0.000000000000000000000407$0.000000000000000000000407

+139.41%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000024
$0.000000000000000000000024$0.000000000000000000000024

+118.18%