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سعر Bitcoin Printer (BRRR) المباشر لليوم هو USD 0.00001326 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.86K . يتم تحديث سعر BRRR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitcoin Printer الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Bitcoin Printer خلال اليوم هو -17.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 969.64M

أداء سعر Bitcoin Printer (BRRR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Printer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Printer مقابل USD هو $ -0.0000076983 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Printer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Printer مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -17.02% 30 يوم $ -0.0000076983 -58.05% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bitcoin Printer (BRRR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Printer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00001326$ 0.00001326 $ 0.00001326 24 ساعة مرتفع $ 0.00001754$ 0.00001754 $ 0.00001754 عالية طوال الوقت $ 0.00064039$ 0.00064039 $ 0.00064039 تغير السعر (1 ساعة) -1.10% تغير السعر (1يوم) -17.02% تغير السعر (7 أيام) -32.21%

معلومات سوق Bitcoin Printer (BRRR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: