سعر Bitcoin Printer (BRRR)
سعر Bitcoin Printer (BRRR) المباشر لليوم هو USD 0.00001326. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.86K. يتم تحديث سعر BRRR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitcoin Printer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Bitcoin Printer خلال اليوم هو -17.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 969.64M
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خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Printer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Printer مقابل USD هو $ -0.0000076983 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Printer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Printer مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-17.02%
|30 يوم
|$ -0.0000076983
|-58.05%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Printer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.10%
-17.02%
-32.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BRRR is a Solana-based token that redistributes 5% of all transaction volume to holders in native Bitcoin ($BTC). The project aims to provide a simple, transparent, and fully automated way to earn Bitcoin without staking, farming, or claiming. Rewards are sent directly to holders’ wallets, requiring no user action. $BRRR uses trading volume as its core mechanic, creating a passive and sustainable $BTC yield system. By leveraging Solana’s high throughput and low fees, the project ensures scalable and efficient reward distribution.
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