توكنوميكس Bitcoin Printer (BRRR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bitcoin Printer (BRRR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bitcoin Printer (BRRR) $BRRR is a Solana-based token that redistributes 5% of all transaction volume to holders in native Bitcoin ($BTC). The project aims to provide a simple, transparent, and fully automated way to earn Bitcoin without staking, farming, or claiming. Rewards are sent directly to holders’ wallets, requiring no user action. $BRRR uses trading volume as its core mechanic, creating a passive and sustainable $BTC yield system. By leveraging Solana’s high throughput and low fees, the project ensures scalable and efficient reward distribution. الموقع الرسمي: https://bitcoinprinter.cash اشتر BRRR الآن!

توكنوميكس Bitcoin Printer (BRRR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bitcoin Printer (BRRR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.16K $ 12.16K $ 12.16K إجمالي العرض: $ 968.58M $ 968.58M $ 968.58M العرض المتداول: $ 968.58M $ 968.58M $ 968.58M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.16K $ 12.16K $ 12.16K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Bitcoin Printer (BRRR)

توكنوميكس Bitcoin Printer (BRRR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bitcoin Printer (BRRR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BRRR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BRRR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BRRR، استكشف السعر المباشر لتوكن BRRR!

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