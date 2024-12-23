سعر Bitcoin Plus (XBC)
سعر Bitcoin Plus (XBC) المباشر لليوم هو USD 1.41. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 350.03K. يتم تحديث سعر XBC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitcoin Plus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.52
- تغيير سعر Bitcoin Plus خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 248.13K
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خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Plus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Plus مقابل USD هو $ +0.8853714300 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Plus مقابل USD هو $ +1.4218894020 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Plus مقابل USD هو $ +0.3662809129769958 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.8853714300
|+62.79%
|60 يوم
|$ +1.4218894020
|+100.84%
|90 يوم
|$ +0.3662809129769958
|+35.09%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Plus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+34.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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