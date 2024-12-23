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سعر Bitcoin Plus (XBC) المباشر لليوم هو USD 1.41 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 350.03K . يتم تحديث سعر XBC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitcoin Plus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.52 - تغيير سعر Bitcoin Plus خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 248.13K

أداء سعر Bitcoin Plus (XBC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Plus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Plus مقابل USD هو $ +0.8853714300 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Plus مقابل USD هو $ +1.4218894020 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Plus مقابل USD هو $ +0.3662809129769958 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.8853714300 +62.79% 60 يوم $ +1.4218894020 +100.84% 90 يوم $ +0.3662809129769958 +35.09%

تحليل سعر Bitcoin Plus (XBC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Plus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 195.51$ 195.51 $ 195.51 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +34.85%

معلومات سوق Bitcoin Plus (XBC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: