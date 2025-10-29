سعر Bitcoin Bob المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ₿O₿ إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ₿O₿ بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Bitcoin Bob المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ₿O₿ إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ₿O₿ بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن ₿O₿

معلومات سعر ₿O₿

الموقع الرسمي لـ ₿O₿

اقتصاد توكن ₿O₿

توقعات سعر ₿O₿

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Bitcoin Bob

سعر Bitcoin Bob (₿O₿)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ₿O₿ إلى USD:

$0.00048422
$0.00048422$0.00048422
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Bitcoin Bob (₿O₿) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:03:20 (UTC+8)

معلومات سعر Bitcoin Bob (₿O₿) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03776657
$ 0.03776657$ 0.03776657

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.13%

+2.13%

سعر Bitcoin Bob (₿O₿) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ₿O₿ بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ₿O₿ على الإطلاق هو $ 0.03776657، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ₿O₿ -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +2.13% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bitcoin Bob (₿O₿)

$ 10.17K
$ 10.17K$ 10.17K

--
----

$ 10.17K
$ 10.17K$ 10.17K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bitcoin Bob هي $ 10.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ₿O₿ يبلغ 21.00M، مع إجمالي عرض 21000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.17K.

سجل سعر Bitcoin Bob (₿O₿) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Bob مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Bob مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Bob مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Bob مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-39.14%
60 يوم$ 0-56.24%
90 يوم$ 0--

ما هو Bitcoin Bob ( ₿O₿ )

The viral “Bitcoin Bob” video is the earliest animated explainer about Bitcoin on YouTube—around 2010. It featured an Xtranormal-made cartoon with two characters, Bob and his friend , casually chatting about what Bitcoin is. It’s often titled something like “What is a Bitcoin?” and has become legendary among early crypto educators.

Here’s what makes BOTCOIN BOB special: • The video was uploaded around November 10, 2010, right when Satoshi was still posting on Bitcointalk—each coin was worth around $0.30. • It features Bob encouraging viewers to “buy Bitcoin”—making him one of the earliest mascot-like figures in the crypto world .

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Bitcoin Bob (₿O₿)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Bitcoin Bob (USD)

كم ستكون قيمة Bitcoin Bob (₿O₿) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Bitcoin Bob (₿O₿) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Bitcoin Bob.

تحقق الآن من توقعات سعر Bitcoin Bob!

عملة ₿O₿ إلى العملات المحلية

توكنوميكس Bitcoin Bob (₿O₿)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Bitcoin Bob (₿O₿) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ₿O₿ والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Bitcoin Bob (₿O₿)

كم يساوي Bitcoin Bob (₿O₿) اليوم؟
سعر ₿O₿ المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ₿O₿ إلى USD الحالي؟
سعر ₿O₿ إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Bitcoin Bob ؟
القيمة السوقية لعملة ₿O₿ هي $ 10.17K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ₿O₿؟
العرض المتداول لتوكن ₿O₿ هو 21.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ₿O₿؟
حقق ₿O₿ سعرًا قياسيًا قدره 0.03776657 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ₿O₿؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 ₿O₿.
ما هو حجم تداول ₿O₿؟
حجم تداول ₿O₿ المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ₿O₿ هذا العام؟
قد يرتفع ₿O₿ هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ₿O₿ لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:03:20 (UTC+8)

تحديثات Bitcoin Bob (₿O₿) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,228.30
$113,228.30$113,228.30

-1.23%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,013.33
$4,013.33$4,013.33

-2.03%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04149
$0.04149$0.04149

-10.65%

شعار Solana

Solana

SOL

$199.11
$199.11$199.11

+0.10%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.0642
$3.0642$3.0642

-20.56%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,013.33
$4,013.33$4,013.33

-2.03%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,228.30
$113,228.30$113,228.30

-1.23%

شعار Solana

Solana

SOL

$199.11
$199.11$199.11

+0.10%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6519
$2.6519$2.6519

+0.60%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19573
$0.19573$0.19573

-2.02%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Yellow Umbrella

Yellow Umbrella

YU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Tx24

Tx24

TXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0282
$0.0282$0.0282

+12.80%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.09600
$0.09600$0.09600

+4,700.00%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000243
$0.0000000243$0.0000000243

+182.55%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001672
$0.00001672$0.00001672

+157.23%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+81.81%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000350
$0.000000000000000000000350$0.000000000000000000000350

+105.88%