سعر BiohackerDAO (BIOHACK)
سعر BiohackerDAO (BIOHACK) المباشر لليوم هو USD 3.76. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 681.17K. يتم تحديث سعر BIOHACK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BiohackerDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 193.88
- تغيير سعر BiohackerDAO خلال اليوم هو +1.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 180.93K
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خلال اليوم، كان سعر BiohackerDAO مقابل USD هو $ +0.04478329 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BiohackerDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BiohackerDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BiohackerDAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.04478329
|+1.20%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BiohackerDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
+1.20%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BiohackerDAO’s mission is to accelerate human enhancement (via DeSci). It's a 10.000+ strong community of founders, scientists, developers, crypto degens, influencers, VCs and more - all united by the mission of data-driven self-optimization. BiohackerDAO is building the most powerful hive mind in this field. The DAO has raised $1.5M, run experiments that generated over 100k data points, shipped products, and more.
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￡E.189.4288
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