معلومات سعر BINANTS (BINANTS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00008506 $ 0.00008506 $ 0.00008506 24 ساعة منخفض $ 0.0000903 $ 0.0000903 $ 0.0000903 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00008506$ 0.00008506 $ 0.00008506 24 ساعة مرتفع $ 0.0000903$ 0.0000903 $ 0.0000903 عالية طوال الوقت $ 0.00034659$ 0.00034659 $ 0.00034659 أدنى سعر $ 0.00008378$ 0.00008378 $ 0.00008378 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -2.82% تغير السعر (7 أيام) +0.02% تغير السعر (7 أيام) +0.02%

سعر BINANTS (BINANTS) في الوقت الحقيقي هو $0.00008681. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BINANTS بين أدنى سعر $ 0.00008506 وأعلى سعر $ 0.0000903، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBINANTS على الإطلاق هو $ 0.00034659، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00008378.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BINANTS +0.05% على مدار الساعة الماضية، -2.82% على مدار 24 ساعة، و +0.02% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BINANTS (BINANTS)

القيمة السوقية $ 86.74K$ 86.74K $ 86.74K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 86.74K$ 86.74K $ 86.74K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BINANTS هي $ 86.74K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BINANTS يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 86.74K.