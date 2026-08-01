سعر BILLZ اليوم

السعر المباشر لمشروع BILLZ ($BILLZ) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل $BILLZ الحالي إلى USD هو $ 0 لكل $BILLZ.

يحتل BILLZ حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 41,042، مع عرض متداول قدره 600.00M $BILLZ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول $BILLZ بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك $BILLZ بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+4.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BILLZ ($BILLZ)

القيمة السوقية $ 41.04K$ 41.04K $ 41.04K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 51.30K$ 51.30K $ 51.30K إمداد دورة التداول 600.00M 600.00M 600.00M إجمالي العرض 999,996,783.5661459 999,996,783.5661459 999,996,783.5661459

القيمة السوقية الحالية لـ BILLZ هي $ 41.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $BILLZ يبلغ 600.00M، مع إجمالي عرض 999996783.5661459. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 51.30K.