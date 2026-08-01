سعر Billy اليوم

السعر المباشر لمشروع Billy (BILLY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BILLY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BILLY.

يحتل Billy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 392,783، مع عرض متداول قدره 982.83M BILLY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BILLY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.231516، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BILLY بمقدار -0.47% خلال الساعة الماضية و+1.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.25K.

معلومات سوق Billy (BILLY)

القيمة السوقية $ 392.78K$ 392.78K $ 392.78K الحجم (24 ساعة) $ 9.25K$ 9.25K $ 9.25K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 392.78K$ 392.78K $ 392.78K إمداد دورة التداول 982.83M 982.83M 982.83M إجمالي العرض 982,833,809.692867 982,833,809.692867 982,833,809.692867

القيمة السوقية الحالية لـ Billy هي $ 392.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.25K. العرض المتداول لـ BILLY يبلغ 982.83M، مع إجمالي عرض 982833809.692867. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 392.78K.