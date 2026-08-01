سعر BigWil اليوم

السعر المباشر لمشروع BigWil (BWIL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BWIL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BWIL.

يحتل BigWil حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 24,666، مع عرض متداول قدره 46.55M BWIL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BWIL بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00115157، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BWIL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+3.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.99.

معلومات سوق BigWil (BWIL)

القيمة السوقية $ 24.67K$ 24.67K $ 24.67K الحجم (24 ساعة) $ 2.99$ 2.99 $ 2.99 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 529.88K$ 529.88K $ 529.88K إمداد دورة التداول 46.55M 46.55M 46.55M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BigWil هي $ 24.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.99. العرض المتداول لـ BWIL يبلغ 46.55M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 529.88K.