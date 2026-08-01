سعر Big Data Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Big Data Protocol (BDP) اليوم هو $ 0.00262738، مع تغير بنسبة 0.97% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BDP الحالي إلى USD هو $ 0.00262738 لكل BDP.

يحتل Big Data Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 138,859، مع عرض متداول قدره 24.16M BDP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BDP بين $ 0.00257955 (أدنى) و$ 0.00263014 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 14.93، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00249437.

على المدى القصير، تحرك BDP بمقدار +0.42% خلال الساعة الماضية و+2.95% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 29.88.

معلومات سوق Big Data Protocol (BDP)

القيمة السوقية $ 138.86K$ 138.86K $ 138.86K الحجم (24 ساعة) $ 29.88$ 29.88 $ 29.88 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 170.55K$ 170.55K $ 170.55K إمداد دورة التداول 24.16M 24.16M 24.16M إجمالي العرض 64,923,252.85185185 64,923,252.85185185 64,923,252.85185185

القيمة السوقية الحالية لـ Big Data Protocol هي $ 138.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 29.88. العرض المتداول لـ BDP يبلغ 24.16M، مع إجمالي عرض 64923252.85185185. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 170.55K.