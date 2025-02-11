سعر Big Balls (BALLS)
سعر Big Balls (BALLS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 292.46K. يتم تحديث سعر BALLS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Big Balls الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 403.14K
- تغيير سعر Big Balls خلال اليوم هو -28.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Big Balls مقابل USD هو $ -0.000118981290859164 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Big Balls مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Big Balls مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Big Balls مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000118981290859164
|-28.61%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Big Balls: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-12.54%
-28.61%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Edward Coristine, a 19-year-old techie, secured a role at Elon Musk’s DOGE initiative, gaining access to U.S. government systems despite security concerns. Musk personally voted for Coristine—who went by the online moniker "Big Balls"—and even mentioned it on Twitter. Now it’s time to step up, grab your balls, and send $BALLS to the moon. Don’t miss out—only the biggest bags make it. Big Balls to the Rescue!
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