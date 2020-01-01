توكنوميكس Big Balls (BALLS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Big Balls (BALLS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Big Balls (BALLS) Edward Coristine, a 19-year-old techie, secured a role at Elon Musk’s DOGE initiative, gaining access to U.S. government systems despite security concerns. Musk personally voted for Coristine—who went by the online moniker "Big Balls"—and even mentioned it on Twitter. Now it’s time to step up, grab your balls, and send $BALLS to the moon. Don’t miss out—only the biggest bags make it. Big Balls to the Rescue! الموقع الرسمي: https://deptofbigballs.xyz اشتر BALLS الآن!

توكنوميكس Big Balls (BALLS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Big Balls (BALLS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 21.80K $ 21.80K $ 21.80K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 21.80K $ 21.80K $ 21.80K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00094539 $ 0.00094539 $ 0.00094539 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001235 $ 0.00001235 $ 0.00001235 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Big Balls (BALLS)

توكنوميكس Big Balls (BALLS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Big Balls (BALLS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BALLS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BALLS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BALLS، استكشف السعر المباشر لتوكن BALLS!

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