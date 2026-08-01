سعر Bhipmunk اليوم

السعر المباشر لمشروع Bhipmunk (BHIPMUNK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BHIPMUNK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BHIPMUNK.

يحتل Bhipmunk حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23,882، مع عرض متداول قدره 1.00B BHIPMUNK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BHIPMUNK بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00308112، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BHIPMUNK بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Bhipmunk (BHIPMUNK)

القيمة السوقية $ 23.88K$ 23.88K $ 23.88K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.88K$ 23.88K $ 23.88K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bhipmunk هي $ 23.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BHIPMUNK يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.88K.