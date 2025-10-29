معلومات سعر BFUSD (BFUSD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.999763 $ 0.999763 $ 0.999763 24 ساعة منخفض $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.999763$ 0.999763 $ 0.999763 24 ساعة مرتفع $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 عالية طوال الوقت $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 أدنى سعر $ 0.997772$ 0.997772 $ 0.997772 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +0.02% تغير السعر (7 أيام) +0.02% تغير السعر (7 أيام) +0.02%

سعر BFUSD (BFUSD) في الوقت الحقيقي هو $1. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BFUSD بين أدنى سعر $ 0.999763 وأعلى سعر $ 1.0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBFUSD على الإطلاق هو $ 1.007، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.997772.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BFUSD +0.01% على مدار الساعة الماضية، +0.02% على مدار 24 ساعة، و +0.02% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BFUSD (BFUSD)

القيمة السوقية $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B إمداد دورة التداول 1.32B 1.32B 1.32B إجمالي العرض 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BFUSD هي $ 1.32B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BFUSD يبلغ 1.32B، مع إجمالي عرض 1320000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.32B.