سعر Berryboy اليوم

السعر المباشر لمشروع Berryboy (BERRYBOY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BERRYBOY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BERRYBOY.

يحتل Berryboy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9,836.37، مع عرض متداول قدره 1.00B BERRYBOY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BERRYBOY بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BERRYBOY بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Berryboy (BERRYBOY)

القيمة السوقية $ 9.84K$ 9.84K $ 9.84K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.84K$ 9.84K $ 9.84K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Berryboy هي $ 9.84K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BERRYBOY يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.84K.