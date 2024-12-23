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سعر Berry Data (BRY) المباشر لليوم هو USD 0.02154736 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 138.00K . يتم تحديث سعر BRY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Berry Data الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 747.26 - تغيير سعر Berry Data خلال اليوم هو -1.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.41M

أداء سعر Berry Data (BRY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Berry Data مقابل USD هو $ -0.00040968523518247 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Berry Data مقابل USD هو $ -0.0019591700 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Berry Data مقابل USD هو $ -0.0013948187 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Berry Data مقابل USD هو $ -0.001480365409307323 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00040968523518247 -1.86% 30 يوم $ -0.0019591700 -9.09% 60 يوم $ -0.0013948187 -6.47% 90 يوم $ -0.001480365409307323 -6.42%

تحليل سعر Berry Data (BRY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Berry Data: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0214034$ 0.0214034 $ 0.0214034 24 ساعة مرتفع $ 0.02202562$ 0.02202562 $ 0.02202562 عالية طوال الوقت $ 40.0$ 40.0 $ 40.0 تغير السعر (1 ساعة) +0.39% تغير السعر (1يوم) -1.86% تغير السعر (7 أيام) -18.61%

معلومات سوق Berry Data (BRY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: