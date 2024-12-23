سعر Berry Data (BRY)
سعر Berry Data (BRY) المباشر لليوم هو USD 0.02154736. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 138.00K. يتم تحديث سعر BRY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Berry Data الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 747.26
- تغيير سعر Berry Data خلال اليوم هو -1.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.41M
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خلال اليوم، كان سعر Berry Data مقابل USD هو $ -0.00040968523518247 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Berry Data مقابل USD هو $ -0.0019591700 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Berry Data مقابل USD هو $ -0.0013948187 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Berry Data مقابل USD هو $ -0.001480365409307323 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00040968523518247
|-1.86%
|30 يوم
|$ -0.0019591700
|-9.09%
|60 يوم
|$ -0.0013948187
|-6.47%
|90 يوم
|$ -0.001480365409307323
|-6.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Berry Data: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.39%
-1.86%
-18.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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