سعر BEBE اليوم

السعر المباشر لمشروع BEBE (BEBE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BEBE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BEBE.

يحتل BEBE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 131,543، مع عرض متداول قدره 88.89T BEBE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BEBE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BEBE بمقدار +0.17% خلال الساعة الماضية و+6.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BEBE (BEBE)

القيمة السوقية $ 131.54K$ 131.54K $ 131.54K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 131.54K$ 131.54K $ 131.54K إمداد دورة التداول 88.89T 88.89T 88.89T إجمالي العرض 88,888,888,888,888.0 88,888,888,888,888.0 88,888,888,888,888.0

القيمة السوقية الحالية لـ BEBE هي $ 131.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BEBE يبلغ 88.89T، مع إجمالي عرض 88888888888888.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 131.54K.