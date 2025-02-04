سعر BEARXRPL ($BEAR)
سعر BEARXRPL ($BEAR) المباشر لليوم هو USD 0.01772153. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.30M. يتم تحديث سعر $BEAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BEARXRPL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.07K
- تغيير سعر BEARXRPL خلال اليوم هو +15.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 587.71M
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خلال اليوم، كان سعر BEARXRPL مقابل USD هو $ +0.00240546 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BEARXRPL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BEARXRPL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BEARXRPL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00240546
|+15.71%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BEARXRPL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.55%
+15.71%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The $Bear token is a meme coin inspired by the figure known as Bearableguy123, a pseudonymous crypto influencer within the XRP community. This individual is known for sharing cryptic riddles and predictions, which have garnered a cult-like following. The $BEAR token is essentially a community project that leverages this cultural phenomenon for engagement, creating a fun and speculative environment around bear-themed memes and narratives.
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