سعر BBQCOIN (BBQ)
سعر BBQCOIN (BBQ) المباشر لليوم هو USD 0.03077897. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BBQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BBQCOIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 226.39K
- تغيير سعر BBQCOIN خلال اليوم هو -0.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BBQCOIN مقابل USD هو $ -0.00027383281021332 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BBQCOIN مقابل USD هو $ -0.0020330525 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BBQCOIN مقابل USD هو $ -0.0070715514 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BBQCOIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00027383281021332
|-0.88%
|30 يوم
|$ -0.0020330525
|-6.60%
|60 يوم
|$ -0.0070715514
|-22.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BBQCOIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.69%
-0.88%
-6.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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