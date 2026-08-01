سعر BatCat اليوم

السعر المباشر لمشروع BatCat (BATCAT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 14.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BATCAT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BATCAT.

يحتل BatCat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 44,514، مع عرض متداول قدره 999.98M BATCAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BATCAT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BATCAT بمقدار +8.26% خلال الساعة الماضية و-42.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BatCat (BATCAT)

القيمة السوقية $ 44.51K$ 44.51K $ 44.51K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 44.51K$ 44.51K $ 44.51K إمداد دورة التداول 999.98M 999.98M 999.98M إجمالي العرض 999,977,192.700978 999,977,192.700978 999,977,192.700978

القيمة السوقية الحالية لـ BatCat هي $ 44.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BATCAT يبلغ 999.98M، مع إجمالي عرض 999977192.700978. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 44.51K.