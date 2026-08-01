سعر Basemate اليوم

السعر المباشر لمشروع Basemate (BASEMATE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 23.79% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BASEMATE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BASEMATE.

يحتل Basemate حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 222,546، مع عرض متداول قدره 100.00B BASEMATE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BASEMATE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BASEMATE بمقدار -10.43% خلال الساعة الماضية و+38.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Basemate (BASEMATE)

القيمة السوقية $ 222.55K$ 222.55K $ 222.55K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 222.55K$ 222.55K $ 222.55K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ Basemate هي $ 222.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BASEMATE يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 222.55K.