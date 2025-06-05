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سعر Based Hotdog (BOTDOG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 47.25K . يتم تحديث سعر BOTDOG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Based Hotdog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Based Hotdog خلال اليوم هو -1.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 978.14M

أداء سعر Based Hotdog (BOTDOG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Based Hotdog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Based Hotdog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Based Hotdog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Based Hotdog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.18% 30 يوم $ 0 -12.17% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Based Hotdog (BOTDOG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Based Hotdog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) -1.18% تغير السعر (7 أيام) -5.05%

معلومات سوق Based Hotdog (BOTDOG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: