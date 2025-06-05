سعر Based Hotdog (BOTDOG)
سعر Based Hotdog (BOTDOG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 47.25K. يتم تحديث سعر BOTDOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Based Hotdog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Based Hotdog خلال اليوم هو -1.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 978.14M
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خلال اليوم، كان سعر Based Hotdog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Based Hotdog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Based Hotdog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Based Hotdog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.18%
|30 يوم
|$ 0
|-12.17%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Based Hotdog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
-1.18%
-5.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BOTDOG is a utility meme coin created to bridge the gap between web3 communities and real-world utility. Built on top of the Cliza System, $BOTDOG reallocates 80% of creator rewards to fund the global expansion of “Based Hotdogs” — a next-gen hotdog franchise brand focused on premium, creative glizzy where 5% of all profits will be put into the chart for buybacks and burns. The remaining 20% supports ongoing development, marketing, art, and community initiatives. $BOTDOG is more than a coin — it’s a movement powered by memes, food, and decentralized ownership.
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