توكنوميكس Based Hotdog (BOTDOG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Based Hotdog (BOTDOG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Based Hotdog (BOTDOG) $BOTDOG is a utility meme coin created to bridge the gap between web3 communities and real-world utility. Built on top of the Cliza System, $BOTDOG reallocates 80% of creator rewards to fund the global expansion of “Based Hotdogs” — a next-gen hotdog franchise brand focused on premium, creative glizzy where 5% of all profits will be put into the chart for buybacks and burns. The remaining 20% supports ongoing development, marketing, art, and community initiatives. $BOTDOG is more than a coin — it’s a movement powered by memes, food, and decentralized ownership. الموقع الرسمي: https://toekn.com/BOTDOG الوثيقة البيضاء: https://docs.google.com/document/d/1f8t8vzLjS0jRx8z93kbf_QoAeAW29ukL4DyKNqaHL9g/edit?usp=sharing اشتر BOTDOG الآن!

توكنوميكس Based Hotdog (BOTDOG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Based Hotdog (BOTDOG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 55.04K $ 55.04K $ 55.04K إجمالي العرض: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M العرض المتداول: $ 978.14M $ 978.14M $ 978.14M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 55.71K $ 55.71K $ 55.71K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Based Hotdog (BOTDOG)

توكنوميكس Based Hotdog (BOTDOG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Based Hotdog (BOTDOG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BOTDOG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BOTDOG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BOTDOG، استكشف السعر المباشر لتوكن BOTDOG!

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