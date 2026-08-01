سعر Based Hoppy اليوم

السعر المباشر لمشروع Based Hoppy (HOPPY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HOPPY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HOPPY.

يحتل Based Hoppy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,622.89، مع عرض متداول قدره 963.09M HOPPY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HOPPY بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.004644، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HOPPY بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Based Hoppy (HOPPY)

القيمة السوقية $ 16.62K$ 16.62K $ 16.62K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.62K$ 16.62K $ 16.62K إمداد دورة التداول 963.09M 963.09M 963.09M إجمالي العرض 963,094,227.9446841 963,094,227.9446841 963,094,227.9446841

القيمة السوقية الحالية لـ Based Hoppy هي $ 16.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HOPPY يبلغ 963.09M، مع إجمالي عرض 963094227.9446841. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.62K.