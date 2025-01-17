سعر Based Doge (BDOGE)
سعر Based Doge (BDOGE) المباشر لليوم هو USD 0.00009725. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 93.03K. يتم تحديث سعر BDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Based Doge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.64K
- تغيير سعر Based Doge خلال اليوم هو -12.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 956.53M
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خلال اليوم، كان سعر Based Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Based Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Based Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Based Doge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.21%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Based Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
-12.21%
+79.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Based Doge is a Doge meme-inspired cryptocurrency project built on the Base blockchain. The project seeks to capture the spirit of Dogecoin while embracing the unique culture of the Base ecosystem. It blends memes and Shiba Inu-themed branding to create a fun, community-driven token. Focused on fostering a vibrant and inclusive community, Based Doge aims to become the definitive "Doge" token on Base
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