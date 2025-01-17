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سعر Based Doge (BDOGE) المباشر لليوم هو USD 0.00009725 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 93.03K . يتم تحديث سعر BDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Based Doge الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.64K - تغيير سعر Based Doge خلال اليوم هو -12.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 956.53M

أداء سعر Based Doge (BDOGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Based Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Based Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Based Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Based Doge مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.21% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Based Doge (BDOGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Based Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00008473$ 0.00008473 $ 0.00008473 24 ساعة مرتفع $ 0.00011329$ 0.00011329 $ 0.00011329 عالية طوال الوقت $ 0.00051094$ 0.00051094 $ 0.00051094 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) -12.21% تغير السعر (7 أيام) +79.17%

معلومات سوق Based Doge (BDOGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: