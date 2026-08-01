سعر Based Chimp اليوم

السعر المباشر لمشروع Based Chimp (CHIMP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHIMP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CHIMP.

يحتل Based Chimp حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27,212، مع عرض متداول قدره 1.00B CHIMP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHIMP بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CHIMP بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Based Chimp (CHIMP)

القيمة السوقية $ 27.21K$ 27.21K $ 27.21K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.21K$ 27.21K $ 27.21K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Based Chimp هي $ 27.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CHIMP يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.21K.