احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BARIO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BARIO.

سعر Based Bario (BARIO) المباشر لليوم هو USD 0.00264062 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.64M . يتم تحديث سعر BARIO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Based Bario الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 156.65K - تغيير سعر Based Bario خلال اليوم هو +5.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Based Bario (BARIO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Based Bario مقابل USD هو $ +0.00014864 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Based Bario مقابل USD هو $ -0.0014742980 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Based Bario مقابل USD هو $ +0.0059990621 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Based Bario مقابل USD هو $ +0.002145902280520677 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00014864 +5.96% 30 يوم $ -0.0014742980 -55.83% 60 يوم $ +0.0059990621 +227.18% 90 يوم $ +0.002145902280520677 +433.76%

تحليل سعر Based Bario (BARIO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Based Bario: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00249136$ 0.00249136 $ 0.00249136 24 ساعة مرتفع $ 0.00282497$ 0.00282497 $ 0.00282497 عالية طوال الوقت $ 0.00713476$ 0.00713476 $ 0.00713476 تغير السعر (1 ساعة) +0.46% تغير السعر (1يوم) +5.96% تغير السعر (7 أيام) +4.85%

معلومات سوق Based Bario (BARIO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: